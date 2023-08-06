Актриса Меган Маркл выпустит автобиографию

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри актриса Меган Маркл решила написать автобиографию. По словам журналистов, в ней герцогиня Сассекская откровенно расскажет о пятилетнем браке и жизни в королевской семье.

Фото: instagram

Британские таблоиды со ссылкой на источник в окружении Маркл сообщают, что в этой книге Меган будет предельно откровенной. Отмечается, что герцогиня расскажет о неприглядных сторонах своего супруга.

"Теперь Меган хочет представить свою часть истории — и она намерена сделать это максимально глубоко и откровенно. В их браке были времена, когда Гарри не был таким уж идеальным мужем. Он это признает, но кто из нас всегда идеален?" — цитирует британская пресса слова инсайдера.

Напомним, что в январе этого года принц Гарри выпустил мемуары под названием "Запасной". В автобиографичной книге рассказывается о жизни герцога с раннего детства и до современных дней.

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