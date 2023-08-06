В 2022 году Сергей Соседов стал неотъемлемой частью белорусского шоу "Фактор. BY" в Белоруссии благодаря остроумными комментариями. Однако недавно критик покинул проект. На его месте будет работать продюсер Иосиф Пригожин.
Соседов признался, что разочарован в поведении коллег. Его надежды на честность и принципиальность при принятии решений не оправдались. Противоречия в команде могли быть причинами его ухода.
Кинокритик не стал комментировать свой уход, поскольку считает, что любой его комментарий будет использован против него.
"Недопустимо, когда работа в жюри строится вокруг одной персоны, а все другие выполняют роль статистов. Я таким статистом быть не могу и не хочу", — заявил он журналистам Blitz+.
Поклонники Соседова надеются на дальнейший успех кинокритика. Несмотря на разочарование в коллегах, он сохраняет благодарность к проекту.
Частые командировки привели к тому, что кинокритик познакомился с женщиной мечты. Возможно, вскоре Соседов решится связать себя узами брака.
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