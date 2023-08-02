Критик Сергей Соседов поддержал Хайдарова на фоне конфликта с певицей Славой

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Пятым каналом высказал свои мысли про нашумевший скандал со "звездным хирургом". По его словам, Тимур Хайдаров разбирается в своем деле, одна с певицей Славой он мог совершить ошибку.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Сергея Соседова

"Разная физиология у всех, разная генетика. Все разное. Если вашей подружке хирург сделал хорошо, это не значит, что вам тот же хирург сделает хорошо. Но даже у хорошего хирурга может не все получиться", — отметил Соседов.

Сергей подчеркнул, что люди множество людей встали на защиту Хайдарова, а это значит, что его знают и ему доверяют. Соседов считает, что перед любым вмешательством в организм стоит много раз подумать и взвесить все риски. По его словам, не существует таких пластических хирургов, которые могли бы гарантировать стопроцентный результат.

Напомним, что недавно в российском шоу-бизнесе разразился скандал после того, как певица Слава обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластики груди. К словам артистки присоединилась певица Любовь Успенская, которая также оказалась недовольна работой пластического хирурга.

Накануне хирург Тимур Хайдаров опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что вынужден подать заявление в полицию из-за угроз в свой адрес.

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