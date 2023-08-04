Продюсер Яна Рудковская встала на защиту Бритни Спирс и раскритиковала поведение ее сыновей

Жизнь знаменитостей, включая Бритни Спирс, часто бывает полна трудностей.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvC6mEjtj3-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

После выхода из-под опеки отца, Бритни столкнулась с проблемами в отношениях с ее детьми, 17-летним Шоном Престоном и 16-летним Джейденом. Конфликт дошел до того, что мальчики решили переехать на Гавайи вместе с отцом, танцором Кевином Федерлайном, не попрощавшись с матерью.

Super.ru пишет, что продюсер Яна Рудковская выразила свое сочувствие Бритни. Она считает, что слышать подобные вещи от своих детей — ужасно. Яна отмечает, что не верит, что такая жестокость связана только с откровенными фотографиями Бритни, так как она не постит их так много.

Рудковская сожалеет о разрушении уже напряженных отношений между Бритни и ее сыновьями, особенно на фоне того, что Бритни периодически публикует архивные фотографии с ними в своем блоге. Она считает, что с течением времени будет все сложнее для певицы восстановить связь с детьми, особенно после их переезда.

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