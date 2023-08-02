Светлана Бондарчук сколотила состояние благодаря индустрии салонов красоты

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая и модель Светлана Бондарчук заработала внушительную сумму в размере около 16 миллионов в индустрии салонов красоты.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Светланы Бондарчук

Об этом сообщил Telegram-канал "Звездач" со ссылкой на бухгалтерскую отчетность сети салонов красоты модели. По данным телеканала, Бондарчук заработала 8,6 миллиона рублей в салоне красоты в Санкт-Петербурге. Выручка бюро Dream составила 7,5 миллиона, в то время как центр красоты в Сколкове принес прибыль в размере 290 тысяч.

Согласно публикации, ООО "Секреты красоты" продемонстрировало отрицательную динамику, отчитавшись о выручке в размере 97 млн рублей, но получив отрицательную прибыль в размере 2,5 млн. Студия йоги ООО "Фанни Студио" также столкнулась с проблемами, зафиксировав убыток в размере 1,9 миллиона рублей.

Светлана Бондарчук вместе с супругой помощника президента Владислава Суркова Натальей Дубовицкой основали ООО "Секреты красоты" в 2013 году. Впоследствии, в 2016 году, они основали Dream Bureau, которое управляет различными салонами красоты, такими как Beauty Manufactura, жилой комплекс Buro Beauty Skolkovo Park и Buro Beauty Dream House.

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