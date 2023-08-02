Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The Washington Times: Трампу может грозить пожизненное тюремное заключение
Алёхин рассказал об ответе ВС РФ за обстрелы Белгородчины: пробиваем три метра брони
Военкор Коц: ВС РФ применяют пулемёт M2 Browning и комплексы NLAW образца НАТО
WE: Украина продолжает хамить Западу в благодарность за иностранную помощь
Дуглас Макгрегор: Польша выселит беженцев на захваченную Западную Украину
В Киеве и Киевской области в ночь на 2 августа прогремели взрывы
Myśl Polska: Польша загнала себя в тупик из-за проукраинской пропаганды
В МИД Сирии: санкции Запада имеют катастрофические последствия для граждан республики
Штаб Трампа: обвинения против политика - попытка Байдена вмешаться в выборы 2024 года

В Госдуме осудили участников фестиваля Вайкуле в Юрмале: "Они перешли черту"

1:06
Шоу-бизнес

Артисты, которые приняли участие в фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, могут подвергнуться уголовному преследованию в России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с "Абзацем".

В Госдуме осудили участников фестиваля Вайкуле в Юрмале: "Они перешли черту"
Фото: eg.ru

Политик заявил, что теперь артисты стали не просто иноагентами, но ещё и спонсорами ВСУ. 

"Участвуя в латвийском шабаше ведьм под управлением Вайкуле, они перешли черту", — добавил Милонов.

Финансирование ВСУ может быть оценено следственными органами как государственная измена (статья 275 УК РФ), отметил политик.

"Они превратились из обычных подонков в уголовников. Платить деньги ВСУ — наказуемое деяние", — заключил депутат.

Напомним, фестиваль, который организовала Вайкуле, проходило с 26 по 30 июля. В нём приняли участие певица Алла Пугачёва с мужем Максимом Галкиным*, а также Андрей Макаревич* и Мария Максакова*.

*признаны Минюстом России иноагентами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вайкуле спела с иноагентом Галкиным на латышском Листья жёлтые
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Байден при всех унизил Зеленского из-за возмущения по решению НАТО
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Стали известны подробности атаки ВСУ на корабли Черноморского флота
ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт Любовь Степушова Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Люди Донбасса: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
ВСУ ночью предприняли атаку дронами на российские корабли
ВСУ ночью предприняли атаку дронами на российские корабли
Последние материалы
В Киеве и Киевской области в ночь на 2 августа прогремели взрывы
Myśl Polska: Польша загнала себя в тупик из-за проукраинской пропаганды
В МИД Сирии: санкции Запада имеют катастрофические последствия для граждан республики
Штаб Трампа: обвинения против политика - попытка Байдена вмешаться в выборы 2024 года
ВСУ атаковали ДНР 122 раза за прошедшие сутки
На туристку из РФ набросились с кулаками в метро Ташкента за русскую речь: Нацистка!
Военный комитет ЭКОВАС проведет экстренное заседание по ситуации в Нигере
Врач-инфекционист перечислил признаки ослабленного иммунитета
Путин проведет совещание с кабмином, где вручит госнаграды
В Петербурге умер автор более песни "Стоят девчонки" Александр Колкер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников