В Госдуме осудили участников фестиваля Вайкуле в Юрмале: "Они перешли черту"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артисты, которые приняли участие в фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, могут подвергнуться уголовному преследованию в России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с "Абзацем".

Фото: eg.ru

Политик заявил, что теперь артисты стали не просто иноагентами, но ещё и спонсорами ВСУ.

"Участвуя в латвийском шабаше ведьм под управлением Вайкуле, они перешли черту", — добавил Милонов.

Финансирование ВСУ может быть оценено следственными органами как государственная измена (статья 275 УК РФ), отметил политик.

"Они превратились из обычных подонков в уголовников. Платить деньги ВСУ — наказуемое деяние", — заключил депутат.

Напомним, фестиваль, который организовала Вайкуле, проходило с 26 по 30 июля. В нём приняли участие певица Алла Пугачёва с мужем Максимом Галкиным*, а также Андрей Макаревич* и Мария Максакова*.

*признаны Минюстом России иноагентами.

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