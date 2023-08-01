Фигуристка Татьяна Навка поздравила мужа Дмитрия Пескова с восьмой годовщиной свадьбы

Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечают 1 августа очередную годовщину свадьбы. 47-летняя спортсменка опубликовала в соцсетях совместную фотографию с мужем, а также трогательную подпись.
Свадьба пресс-секретаря и спортсменки состоялась в 2015 году в Сочи. Шикарное торжество прошло в одном из престижных отелей Сочи. Известно, что медовый месяц супруги провели в Италии. Еще до брака у партнеров в 2014 году родилась дочка, которую назвали Надеждой.
"Счастливы вместе", — прокомментировала Навка снимок, опубликованный в честь восьмой годовщины.
В комментариях поклонники фигуристки остались в восторге от фото, они присоединились к поздравлениям. Фанаты отметили, что пара очень красиво смотрится вместе, и порадовались, что Татьяна и Дмитрий испытывают друг к другу искрение чувства.
Ранее стало известно, что Татьяна Навка посетила Китай с целью продвинуть на азиатском рынке свое ледовое шоу.
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