Фигуристка Татьяна Навка поздравила мужа Дмитрия Пескова с восьмой годовщиной свадьбы

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечают 1 августа очередную годовщину свадьбы. 47-летняя спортсменка опубликовала в соцсетях совместную фотографию с мужем, а также трогательную подпись.

Фото: соцсети

Свадьба пресс-секретаря и спортсменки состоялась в 2015 году в Сочи. Шикарное торжество прошло в одном из престижных отелей Сочи. Известно, что медовый месяц супруги провели в Италии. Еще до брака у партнеров в 2014 году родилась дочка, которую назвали Надеждой.

"Счастливы вместе", — прокомментировала Навка снимок, опубликованный в честь восьмой годовщины.

В комментариях поклонники фигуристки остались в восторге от фото, они присоединились к поздравлениям. Фанаты отметили, что пара очень красиво смотрится вместе, и порадовались, что Татьяна и Дмитрий испытывают друг к другу искрение чувства.

Ранее стало известно, что Татьяна Навка посетила Китай с целью продвинуть на азиатском рынке свое ледовое шоу.

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