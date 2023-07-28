Фигуристка Татьяна Навка уехала из России в Китай ради показа своего ледового шоу

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в своих соцсетях снимки, сделанные в Китае. Звезда написала, что находится в этой стране по рабочим вопросам. По всей видимости спортсменка договаривается о гастролях своего ледового шоу.

Фото: rsport.ria.ru

"Работаем над продвижением наших сказок на международном уровне! Нам есть чем удивить и покорить мирового зрителя! Как думаете, какое шоу лучше показать китайскому зрителю?", — написала Навка.

Поклонники фигурного катания в комментариях к публикации отметили, что с нетерпением ждут новых ледовых проектов от Татьяны Навки. По мнению многих, ледовое шоу в Китае должно обладать местных колоритом.

Ранее стало известно, что супруг тяжелобольной Анастасии Заворотнюк не получил роль в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

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