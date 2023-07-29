Накануне в семье Оксаны Самойловой состоялся праздник, устроенный честь 12-го дня рождения старшей дочери Ариелы. Одним из подарков для девочки стала профессиональная фотосессия с участием визажистов и стилистов.
Пользователи в комментариях неоднозначно восприняли образ, который был выбран для 12-летней девочки. Комментаторов возмутило, что из юной красавицы сделали взрослую женщину, которая похожа работницу эскорт агентства.
"Мне одной непонятно, почему она свою дочь одевает как эскортницу?" — спросил один из комментаторов.
В ответ на это, Самойлова в резкой форме послала пользователей, которые так считают.
"Если вам так кажется, то вы просто конченные", — парировала модель.
Ранее Оксана Самойлова поделилась кадрами торжества. Семья устроила вечеринку в стиле Тиффани.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.