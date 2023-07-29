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Модель Оксана Самойлова ответила хейтерам, называющим ее дочь экскортницей

0:57
Шоу-бизнес

Накануне в семье Оксаны Самойловой состоялся праздник, устроенный честь 12-го дня рождения старшей дочери Ариелы. Одним из подарков для девочки стала профессиональная фотосессия с участием визажистов и стилистов.

Модель Оксана Самойлова ответила хейтерам, называющим ее дочь экскортницей
Фото: https://www.instagram.com/p/CvMdnaHI4ty/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Пользователи в комментариях неоднозначно восприняли образ, который был выбран для 12-летней девочки. Комментаторов возмутило, что из юной красавицы сделали взрослую женщину, которая похожа работницу эскорт агентства.

"Мне одной непонятно, почему она свою дочь одевает как эскортницу?" — спросил один из комментаторов.

В ответ на это, Самойлова в резкой форме послала пользователей, которые так считают.

"Если вам так кажется, то вы просто конченные", — парировала модель.

Ранее Оксана Самойлова поделилась кадрами торжества. Семья устроила вечеринку в стиле Тиффани.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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