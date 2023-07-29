Старшая дочь Джигана отпраздновала свой 12-й день рождения вечеринкой в стиле Тиффани

0:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семья Оксаны Самойловой и Джигана в очередной раз стала центром внимания в светских кругах. Они все выстроились в ряд и хором поздравили именинницу, когда она проснулась.

Фото: личные социальные сети

Самойлова организовала вечеринку в стиле Тиффани, подобрав подходящие наряды для всех своих дочерей и нарядив мужа и сына в белые брюки и рубашки.

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