Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в соцсетях ролик, в котором предстала с новым цветом волос. Жгучая брюнетка превратилась в ослепительную блондинку. При этом на самом видео спортсменка очень эмоционально выражает свое недовольство.
"Эмоционально состояние, когда ничего не успеваешь", — коротко подписала ролик фигуристка.
Поклонники Загитовой обратили внимание, что на безымянном пальце спортсменки появилось кольцо, что может свидетельствовать о помолвке. Некоторые считают, что смена цвета волос также произошла в преддверии свадьбы.
"Колечко на безымянном пальце. Что-то мы не знаем", — пишут комментаторы.
Однако истинные фанаты пояснили, что Алина носит это кольцо уже очень давно, а о свадьбе пока ничего неизвестно.
Ранее Алина Загитова рассказала о страшном ДТП, в котором чуть не погибла.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.