Фигуристка Алина Загитова устроила истерику после смены имиджа брюнетки на блондинку

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в соцсетях ролик, в котором предстала с новым цветом волос. Жгучая брюнетка превратилась в ослепительную блондинку. При этом на самом видео спортсменка очень эмоционально выражает свое недовольство.

Фото: Telegram-канал Алины Загитовой

"Эмоционально состояние, когда ничего не успеваешь", — коротко подписала ролик фигуристка.

Поклонники Загитовой обратили внимание, что на безымянном пальце спортсменки появилось кольцо, что может свидетельствовать о помолвке. Некоторые считают, что смена цвета волос также произошла в преддверии свадьбы.

"Колечко на безымянном пальце. Что-то мы не знаем", — пишут комментаторы.

Однако истинные фанаты пояснили, что Алина носит это кольцо уже очень давно, а о свадьбе пока ничего неизвестно.

Ранее Алина Загитова рассказала о страшном ДТП, в котором чуть не погибла.

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