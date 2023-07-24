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Фигуристка Алина Загитова рассказала, как чуть не погибла в аварии

0:53
Шоу-бизнес

Российская фигуристка Алина Загитова в эфире подкаста Максима Транькова "Произвольная программа" рассказала, как однажды с мамой по пути на тренировку попала в страшное ДТП.

Фигуристка Алина Загитова рассказала, как чуть не погибла в аварии
Фото: Инстаграм Алины Загитовой

"Мы с мамой улетали в кювет, машина переворачивалась, потому что был ливень, ничего не видно, дороги ужасные, они узкие. Навстречу фура летела, и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило. Я в счастливой рубашке родилась", — вспомнила спортсменка.

Алина Загитова имеет "особые" отношения с автомобилями. Так в марте этого года личный авто спортсменки был отправлен на штрафстоянку. Она поехала на такси, чтобы забрать его, но в итоге таксист попал в аварию.

Недавно о ДТП с таксистом рассказала еще одна российская фигуристка Евгения Медведева.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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