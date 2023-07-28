Жерара Депардье в очередной раз обвинили в домогательствах

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Жерар Депардье был обвинен в сексуальных домогательствах к 16-й женщине.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Жерара Депардье

Согласно сообщениям, женщина-техник, работавшая на "крупной съемке", познакомилась со звездой, когда ей было 30 лет. Она утверждает, что Депардье также уделял неподобающее внимание двум другим помощницам.

По сообщениям, в какой-то момент он начал настойчиво предлагать ей "приятно провести вечер", заставляя ее чувствовать себя некомфортно и испытывать давление.

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