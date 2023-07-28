Певица Ирина Дубцова в купальнике показала результаты похудения

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова долгое время подвергалась критике из-за лишнего веса, но недавно ей удалось похудеть. Артистка привела фигуру в норму и поделилась достигнутым в соцсетях.

Фото: соцсети

Звезда опубликовала откровенный снимок с отдыха на Мальдивах в одном купальнике и халате. Поклонники отметили постройневшую талию звезды.

"Богиня!", "Ирина, вы в отличной форме!", "Красотка!", — написали юзеры.

Как признавалась ранее сама Ирина Дубцова, лишние килограммы появились у нее из-за неправильной работы щитовидной железы и гормональных препаратов, которым она лечила аутоиммунное заболевание.

Ранее певица Ирина Дубцова рассказала, почему обижена на своего коллегу по "Фабрике звезд" рэпера Тимати.

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