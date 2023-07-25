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Певица Ирина Дубцова рассказала об обиде на рэпера Тимати

0:58
Шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова рассказал в честном разговоре, что до сих пор обижается на рэпера Тимати. По её словам, он и его команда так и не указали, что именно Ирина написала музыку к песне "Не сходи с ума".

Певица Ирина Дубцова рассказала об обиде на рэпера Тимати
Фото: mk.ru

"Я на самом деле до сих пор обижаюсь на (прошлую — *прим. ред.) команду Тимати, потому что меня указали только как автора текста, хотя мелодию к этой песне написала тоже я", — заявила Ирина.

Сейчас заказать песню у Дубцовой стоит очень дорого, к тому же она не соглашается на все предложения подряд, так как для этого нужно время и вдохновение.

Многие коллеги тоже держат обиду, потому что за столько лет она так ничего для них и не написала.

"Они ждут, просят, но у меня иногда просто вот не идёт", — посетовала певица.

Ранее певица Ирина Дубцова призналась, что набрала лишний вес из-за аутоиммунного заболевания.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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