Певицы Мари Краймбрери и Рита Дакота помирились спустя 5 лет после конфликта

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько лет назад певица Рита Дакота развелась со своим мужем Владом Соколовским. Тогда исполнительница называла одним из виновников расставания свою коллегу Мари Краймбрери. На фоне этого между подругами произошел разлад, из-за которого они долгое время не общались.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Риты Дакоты

Однако недавно в Сети неожиданно появилась новость, что Дакота и Краймбрери в скором времени совместно выпустят песню. По словам Риты, она прислала Мари песню, которая той очень понравилась. Фрагменты новой песни уже появились в соцсетях исполнительниц.

Ранее Рита Дакота рассказала как складывались ее отношения с мужчинами после расставания с Владом Соколовским.