Рита Дакота раскрыла подробности романа со знаменитостью после развода с Владом Соколовским

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супер ру пишет, что на днях певица Рита Дакота поделилась с подписчиками очень личной историей своих отношений. После разрыва с бывшим мужем Владом Соколовским, у нее появился новый претендент на ее сердце. Он был известным молодым человеком, красивым, успешным, богатым и обаятельным. Он ухаживал за Ритой, дарил ей огромные букеты цветов и приглашал на свидания. Все казалось идеальным, как в романтических фильмах. Однако, Рита поняла, что у него было множество разных девушек, в основном моделей, актрис и певиц.

Фото: lenta.ru

Изначально она думала, что она особенная, и он не будет так себя вести с ней, как с другими. Однако, после одного странного свидания в кальянной, Рита осознала, что втягиваться в такие отношения может быть опасно. Она поняла, что изменщик останется изменщиком, и бабник — бабником. Рита решила не играть в эти игры и не повторять свои прошлые ошибки.

Эту история Рита рассказала с целью помочь другим девушкам, которые могут столкнуться с подобными ухажерами. Она призывает девочек не поддаваться на подобные соблазны и оградить себя от страданий.

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