Актриса Кристина Асмус рассказала, почему у нее не получалось уйти от парня-тирана

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Кристина Асмус в интервью шоу "Прослушка" откровенно поделилась своей личной жизнью. Звезда стала жертвой насилия, причем не только психологического, но и физического.

Фото: Инстаграм Кристины Асмус

Поклонники в соцсетях набросились на Асмус с Критикой за то, что она не уходила от насильника. Актриса пришлось оправдываться, и она даже опубликовала пост, в котором объяснила, почему оставалась в отношениях с этим человеком.

"Насильники постоянно дрессируют жертву! Они вешают на женщину ответственность за то, чтобы все стало, как раньше. Заставляют унижаться и заслуживать минуту тепла. Обесценивают, критикуют, обрубают любое общение, не дают карьерного роста, тебя очень медленно подавляют и уничтожают", — пояснила Кристина.

По словам актрисы, в такие моменты жертвой просто манипулируют, поэтому человек убеждает себя в том, что все будет хорошо.

Ранее Кристина Асмус впервые рассказала о проблемах в отношениях с мамой.

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