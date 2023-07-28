Российская актриса Кристина Асмус в интервью шоу "Прослушка" откровенно поделилась своей личной жизнью. Звезда стала жертвой насилия, причем не только психологического, но и физического.
Поклонники в соцсетях набросились на Асмус с Критикой за то, что она не уходила от насильника. Актриса пришлось оправдываться, и она даже опубликовала пост, в котором объяснила, почему оставалась в отношениях с этим человеком.
"Насильники постоянно дрессируют жертву! Они вешают на женщину ответственность за то, чтобы все стало, как раньше. Заставляют унижаться и заслуживать минуту тепла. Обесценивают, критикуют, обрубают любое общение, не дают карьерного роста, тебя очень медленно подавляют и уничтожают", — пояснила Кристина.
По словам актрисы, в такие моменты жертвой просто манипулируют, поэтому человек убеждает себя в том, что все будет хорошо.
Ранее Кристина Асмус впервые рассказала о проблемах в отношениях с мамой.
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