Актриса Кристина Асмус рассказала, что не поддерживает отношения с родителями — Радой и Игорем Мясниковыми. Именно из-за недолюбленности в детстве и была выбрана актерская профессия — благодаря сцене она может получить те эмоции, которых ей не хватило от родных людей.
Кристина признавалась также, что не умеет прощать, но ей необходимо решить эту проблему, чтобы двигаться дальше. По ее словам, она не хочет лишать свою дочь общения с бабушкой и дедушкой.
Асмус с сожалением говорит о непростых отношениях с матерью и отмечает, что жаждет тепла родительницы.
"Мама — главный человек в моей жизни. Мы не общаемся жутко долгое время совсем. Мне больно, грустно и одиноко. Мне мама нужна, она такая важная. Этот перфекционизм, когда мамочка сидит в спинном мозге или на плечике и каждый раз говорит: "Кристина, у тебя не получится, ты не сделаешь"… — призналась актриса в шоу "Разговоры" на YouTube-канале "Прослушка".
Одним из факторов того, что Асмус не общается с мамой стал жуткий перфекционизм со стороны родительницы — она постоянно давила на дочь и заставляла стремиться к идеалу.
"Этот перфекционизм, который меня сжигает. Невозможно в этом стрессе все время жить. Это тяжело, но я стараюсь над собой работать. По крайней мере, производить впечатление здорового человека", — с грустью сказала она.
Ранее Кристина Асмус дала откровенное интервью, в котором впервые назвала причину развода с Гариком Харламовым.
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