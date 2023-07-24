Кристина Асмус впервые откровенно рассказала об отношениях с мамой

Актриса Кристина Асмус рассказала, что не поддерживает отношения с родителями — Радой и Игорем Мясниковыми. Именно из-за недолюбленности в детстве и была выбрана актерская профессия — благодаря сцене она может получить те эмоции, которых ей не хватило от родных людей.

Фото: eg.ru

Кристина признавалась также, что не умеет прощать, но ей необходимо решить эту проблему, чтобы двигаться дальше. По ее словам, она не хочет лишать свою дочь общения с бабушкой и дедушкой.

Асмус с сожалением говорит о непростых отношениях с матерью и отмечает, что жаждет тепла родительницы.

"Мама — главный человек в моей жизни. Мы не общаемся жутко долгое время совсем. Мне больно, грустно и одиноко. Мне мама нужна, она такая важная. Этот перфекционизм, когда мамочка сидит в спинном мозге или на плечике и каждый раз говорит: "Кристина, у тебя не получится, ты не сделаешь"… — призналась актриса в шоу "Разговоры" на YouTube-канале "Прослушка".

Одним из факторов того, что Асмус не общается с мамой стал жуткий перфекционизм со стороны родительницы — она постоянно давила на дочь и заставляла стремиться к идеалу.

"Этот перфекционизм, который меня сжигает. Невозможно в этом стрессе все время жить. Это тяжело, но я стараюсь над собой работать. По крайней мере, производить впечатление здорового человека", — с грустью сказала она.

Ранее Кристина Асмус дала откровенное интервью, в котором впервые назвала причину развода с Гариком Харламовым.

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