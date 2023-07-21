Кристина Асмус впервые назвала причину развода с Гариком Харламовым: "Мой муж издевался ментально"

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Известная актриса Кристина Асмус впервые назвала истинную причину развода с шоуменом Гариком Харламовым.

Фото: gazeta.ru

По словам актрисы, она решилась на развод с Харламовым, поскольку более не могла терпеть издевательства с его стороны. Асмус объяснила, что с издевательствами она сталкивалась ещё в действе, однако сейчас она становится сильнее и может жить свободно. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

"Надо мной издевались всё детство. И издевался ментально муж, поэтому я бросила его. Но время идет, я набираюсь сил, крепну и начинаю дышать. Рядом со мной, наконец, те люди, которых я хотела видеть в своей жизни", — поделилась Кристина Асмус.

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