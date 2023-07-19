Известная российская актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками в личном блоге фото, продемонстрировав свою фигуру в купальнике.
В настоящее время актриса отдыхает в Турции. Асмус решила не придерживать строгих диет в отпуске, позволяя себе насладиться различными вкусными блюдами. Однако, кажется, артистка вовсе не переживает из-за лишнего веса, который она может набрать за время отпуска.
Знаменитость опубликовала фото в купальном костюме. Кристина также предвидела негативные комментарии относительно её фигуры, поэтому заранее придумала пару таких, подписав под снимком:
"Как раскабанела", "обвисла Асмус" и "безвкусная пошлятина".
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