Кристина Асмус ответила подписчикам на хейт из-за лишнего веса: "Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Кристина Асмус рассказала о хейте, который поступает в её адрес из-за лишнего веса.

На своей страничке в Instagram* Кристина Асмус опубликовала пост с фотографиями, на которых актриса ест в ресторане в Сочи. Под фото Асмус решила написать о хейте, с которым в последнее время сталкивается из-за своего лишнего веса.

По словам Кристины, некоторые подписчики называют её "квадратной", а кто-то считает, что она и вовсе беременна. Другие сравнивают её фигуру с фигурой бывшего мужа Гарика Харламова.

Асмус не стала отрицать, что набрала пару лишних килограммов. Однако она не переживает из-за этого. Также знаменитость опровергла слухи о своей беременности. Более того, Кристина отметила, что всегда найдётся кто-то, кто скажет ей, что она слишком худая или сильно поправилась.

"Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои, дотянусь я до вас и скоро опять буду влезать в свои джинсы 24 размера, и читать комментарии "накормите её", — написала Асмус.

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ.

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