Известная актриса Кристина Асмус рассказала о хейте, который поступает в её адрес из-за лишнего веса.
На своей страничке в Instagram* Кристина Асмус опубликовала пост с фотографиями, на которых актриса ест в ресторане в Сочи. Под фото Асмус решила написать о хейте, с которым в последнее время сталкивается из-за своего лишнего веса.
По словам Кристины, некоторые подписчики называют её "квадратной", а кто-то считает, что она и вовсе беременна. Другие сравнивают её фигуру с фигурой бывшего мужа Гарика Харламова.
Асмус не стала отрицать, что набрала пару лишних килограммов. Однако она не переживает из-за этого. Также знаменитость опровергла слухи о своей беременности. Более того, Кристина отметила, что всегда найдётся кто-то, кто скажет ей, что она слишком худая или сильно поправилась.
"Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои, дотянусь я до вас и скоро опять буду влезать в свои джинсы 24 размера, и читать комментарии "накормите её", — написала Асмус.
*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.