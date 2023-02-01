Асмус шокировала поклонников новым фото: связанная и с кляпом

Актриса Кристина Асмус шокировала поклонников новым фото, на котором её ноги связаны скотчем, а на шее висит кляп.

Актриса любит удивлять своих подписчиков провокационными фотографиями. На этот раз Асмус опубликовала фото со съёмок сериала "Люся". Бывшая жена Гарика Харламова сравнила работу над картиной с медитацией.

"Это не из домашнего архива. Хотяяяяяя… Это со съемок любимого проекта "Люся". Где у меня просто разрывная роль. Рейв, *********, большие деньги, секс сразу после похорон мужа, жизнь в замке, ми*** в машине. Все то, чего нет в моей жизни", — написала актриса.

Ранее подписчики требовали отобрать ребёнка у Асмус из-за фотографий в купальнике.

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