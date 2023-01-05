Харламова призывают отобрать ребёнка у Асмус: "Гарик, отсуди дочь"

Люди в Сети призывают Гарика Харламова отобрать ребёнка у Кристины Асмус.

После выхода фильма "Текст" Асмус настроила против себя общественность. Люди требовали лишить Кристину родительских прав, на что Харламов и Асмус лишь отсмеивались. Однако недавно Кристина опубликовала новые фото с отдыха. Именно они снова вызвали шквал негатива и призывы отобрать у актрисы ребёнка.

На фотографии Кристина демонстрирует свои ягодицы в мокром купальнике. Пользователи в Сети посчитали это непристойным поведением для матери и поспешили написать гневные комментарии.

"Она вообще какая-то странная, немного как будто не в себе", — написал один из пользователей. "Ты же мать, будь скромнее. Твои достоинства может видеть только любимый муж", — поддержал комментаторов другой подписчик. "Гарик, отсуди дочь, пока она из неё такую же, как она сама не сделала", — призывает комментатор.

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