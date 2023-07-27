Решение Брежневой молчать о разводе с Меладзе было неспроста

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе подтвердились. Певица, которая отправилась в Италию вслед за своим мужем, решила сделать перерыв в концертах и гастролях по определённой причине. По словам продюсера Леонида Дзюника, Меладзе, известный своим пристрастием к блондинкам, нашел себе новое любовное увлечение.

Фото: moslenta.ru

Взбешённая таким развитием событий, знаменитость забрала всё имущество своего мужа, включая роскошную виллу. Семейный спор глубоко затронул музыканта, и он пристрастился к спиртному, заявил Дзюник. Ранее сообщалось, что Брежнева съехала из дома, где жила с Меладзе с момента отъезда из страны.

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