Вера Брежнева забрала себе дорогую недвижимость после развода с Меладзе

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Изначально новость о проблемах в отношениях пары сообщила блогер Алена Жужа, но к ее словам никто не прислушался. Правда, незадолго до этого Вера Брежнева удалила некоторые совместные фотографии с супругом из блога и перестала носить обручальное кольцо.

Фото: Инстаграм

Как утверждает продюсер Леонид Дзюник, причиной расставания стала начавшаяся спецоперация. Вера Брежнева требовала от мужа громких заявлений со своей позицией, но Меладзе, понимая, что у него все находится в России, не решился о чем-либо заявлять.

"Константина это настолько выбило из колеи, что у него даже случился продолжительный запой", — сказал продюсер.

При этом при оформлении официального развода, по словам продюсера, Вера Брежнева забрала почти все имущество, ничего не оставив своему бывшему супругу. Так, она получила дорогую недвижимость и денежную компенсацию. Меладзе же смог отстоять себе только дом в Италии на озере Гарда, где и живет в настоящий момент.

"Надеется продолжить работу с российскими артистами. Он прекрасно понимает, что от России ему никуда не уйти и она как кормила его, так и будет кормить", — цитирует Дзюника источник.

После начала СВО Вера Брежнева четко обозначила свою проукраинскую позицию. Недавно она подтвердилась. Певица выступит на русофобском фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Латвии

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