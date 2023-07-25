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На фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале выступят артисты-иноагенты

3:15
Шоу-бизнес

С 26 по 30 июля в Юрмале состоится широко разрекламированный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Афиша обещает зрителям встречу с "самыми востребованными звёздами эстрады, легендарными мировыми музыкантами". Выступят такие знаменитые артисты, как Андрей Макаревич*, Верка Сердючка, Вера Брежнева и сама Вайкуле.

На фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале выступят артисты-иноагенты
Фото: Instagram Лаймы Вайкуле

Организаторы также пригласили множество талантливых исполнителей с Украины, из Польши, Болгарии, Эстонии и Латвии. Фестиваль представит множество новых имён, которые, возможно, малоизвестны широкой аудитории до этого момента.

Вопрос о том, приедут ли на самом деле заявленные звёзды на фестиваль "Рандеву" в Юрмале, вызывает сомнения из-за приписки мелким шрифтом в программе, где указано, что возможны изменения. Уже отказались выступать Алла Пугачёва и Максим Галкин**.

Отсутствие знаменитых певцов и артистов из России, а также поддержки русских олигархов, которые ранее спонсировали "Новую волну" и "Рандеву", влияет на отсутствие аншлага на мероприятии. Фестиваль сталкивается с вызовами привлечения известных звёзд и финансовой поддержки, что сказывается на его популярности и заполнении зрительских мест.

На фестивале "Рандеву" в Юрмале есть ещё одна причина, которая может повлиять на его популярность. Организаторы обещали направить прибыль от мероприятия на помощь ВСУ. Некоторые "либералы" выражают недовольство такой инициативой. Сумма денег, которую Вайкуле может собрать для ВСУ, кажется незначительной по сравнению с тем, что Украина получает от НАТО и США. Такой шаг может рассматриваться как политическая уловка и пропаганда.

Ещё одна причина непопулярности фестиваля заключается в том, что основные звёзды выступают на русском языке. Некоторые из них пытаются исполнять песни на других языках, но русскоязычный репертуар остаётся более популярным. Также украинская публика может реагировать негативно на артистов, которые имеют связи с Россией.

"Вайкуле сообщила, что у неё родной дядя был эсэсовец, "надо это понимать и уважать", — передаёт издание "Украина.ру".

Кроме того, на фестивале зрителям могут задаваться политически актуальные вопросы. Вайкуле уже отрицала День Победы, поддержала снос памятников русским воинам, также приветствовала уничтожение памятников Пушкину. Из-за этих факторов многие артисты, как из России, так и из других стран, могут не желать участвовать в фестивале "Рандеву".

"Как бы Лайме Вайкуле не пришлось в очередной раз отменять свой фестиваль "иноагентов". Из-за отказов артистов и игнора со стороны публики", — подчёркивается в публикации.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Шок! Кто будет главной приглашенной звездой фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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