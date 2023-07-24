Иосиф Пригожин обвинил Аллу Пугачеву в «переобувании»

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о позиции сбежавших из России звезд отечественного шоу-бизнеса. Особенно досталось Алле Пугачевой. Супруг певицы Валерии считает, что Примадонна и ее друзья поступили подло в отношении своей Родины, которая их кормила.

Фото: eg.ru

"Сейчас они все против нас: и Лайма, и Меладзе. Но все на русском языке и поют, и пишут. Но никто! Никто артистов из страны не выгонял", — заявил 53-летний Пригожин в беседе с журналистами.

Пригожин признался, что никто не ожидал бегства Пугачевой вслед за своим мужем-иногаентом Максимом Галкиным*. По его словам, певица была символом многих поколений и имела в России особый авторитет.

"Что касается Аллы Пугачевой, то такое поведение недостойно великой женщины. Вы великая женщина, вы что делаете? Тормозите! Зачем провокацию создавать. Вы нас убеждали, что Россия — великая страна, сами поддерживали власть, а теперь переобулись. А мы туда-сюда бегать не хотим. Мы уже определились", — подчеркнул Иосиф Игоревич в беседе с Woman.ru.

Ранее Григорий Лепс вступился за Аллу Пугачеву, которая сбежала в Израиль вслед за своим супругом-иноагентом.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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