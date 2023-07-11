Известный российский певец Григорий Лепс вступился за Аллу Пугачёву, которая уехала в Израиль.
Артист отмечает, что он не осуждает певицу Аллу Пугачёву за решение уехать из России в Израиль вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми в знак протеста проведения СВО. Об этом сообщает aif.ru.
"Я никого не осуждаю. Тем более Аллу Борисовну. Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец. Пугачева уехала за мужем. У неё есть дети. Она решила, что им там будет лучше", — заявил Лепс.
Кроме того, по мнению певца, Пугачёва вовсе не эмигрировала, поскольку сохранила российское гражданства. Лепс убеждён, что Алла Борисовна со временем вернётся в Россию.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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