Григорий Лепс вступился за Аллу Пугачёву, которая уехала вслед за мужем в Израиль

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Известный российский певец Григорий Лепс вступился за Аллу Пугачёву, которая уехала в Израиль.

Фото: ura.news

Артист отмечает, что он не осуждает певицу Аллу Пугачёву за решение уехать из России в Израиль вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми в знак протеста проведения СВО. Об этом сообщает aif.ru.

"Я никого не осуждаю. Тем более Аллу Борисовну. Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец. Пугачева уехала за мужем. У неё есть дети. Она решила, что им там будет лучше", — заявил Лепс.

Кроме того, по мнению певца, Пугачёва вовсе не эмигрировала, поскольку сохранила российское гражданства. Лепс убеждён, что Алла Борисовна со временем вернётся в Россию.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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