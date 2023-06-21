Вайкуле раскрыла, какую политическую позицию занимает Пугачёва: "Что мы ищем в друзьях?"

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, какую политическую позицию заняла её коллега и хорошая подруга Алла Пугачёва.

После начала СВО Лайма Вайкуле заняла антивоенную позицию, прекратила концертную деятельность в России, а также перестала общаться с коллегами, которые поддержали спецоперацию. Однако с российской певицей Аллой Пугачёвой она не перестала общаться. Об этом сообщает "7дней.ру" со ссылкой на местный телеканал Латвии.

После СВО Алла Пугачёва месте со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми переехали в Израиль в знак протеста проведения СВО. Однако в отличие от своего мужа Пугачёва открыто не обозначала свою политическую позицию.

По словам Вайкуле, Примадонна занимает ту же позицию, что и она, однако открыто об этом не заявляет.

"Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково — одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия, так исчезают друзья и знакомые", — заявила Вайкуле.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Пугачева, Вайкуле, Долина и Галкин*