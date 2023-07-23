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Максим Аверин высказался против идеи вырезать из фильмов актёров, осудивших СВО: "Я считаю, что это ужасно"

1:09
Шоу-бизнес

Известный российский актёр Максим Аверин высказался о предложении вырезать из отечественных фильмов игру актёров, которые уехали из России после СВО.

Максим Аверин высказался против идеи вырезать из фильмов актёров, осудивших СВО: "Я считаю, что это ужасно"
Фото: ria.ru

Актёр признался, что не представляет свою жизнь без России, поэтому он переезжать за границу не собирается. Однако своих коллег, которые решили эмигрировать после начала СВО, он не осуждает. Также Аверин отметил, что вырезать актёров из фильмов, которые заняли антивоенную позицию и уехали из России также не следует. Об этом сообщает "МК".

"Не всегда так бывает, что хороший артист и умный человек. Как и наоборот. Поэтому есть его творчество, и его я оцениваю. Я считаю, что это ужасно: давайте вырежем его из кино! Фильмы-то в чем виноваты?" — заявил Аверин.

Напомним, в феврале этого года власти Канады ввели санкции в отношении актёра в связи с его причастием к распространению российской пропаганды. Также недавно канадские власти добавили в санкционный список певца Филиппа Киркорова. 

 

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Максим Аверин. Современники. Интервью
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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