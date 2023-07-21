Известный российский певец Филипп Киркоров прокомментировал санкции, введённые в отношении него канадскими властями.
Ранее стало известна, что Канада ввела санкции в отношении ряда российских знаменитостей и компаний, в том числе и в отношении певца Филиппа Киркорова. Это известие артист решил прокомментировать в своём личном блоге.
"Заговорите о солнце и вы увидите его лучи. Канадская пословица", — написал певец у себя блоге под фотографией.
Также под канадские санкции попал актёр Иван Охлобыстин и российские сотовые операторы: "Мегафон", МТС, "Теле2" и "Билайн".
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