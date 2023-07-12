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Поклонники оценили образ Киркорова с иконами Девы Марии: "Совсем обезумел"

1:11
Шоу-бизнес

Поклонники резко отреагировали на образ Филиппа Киркорова на шоу Модного Дома Dolce & Gabbana Alta Moda в Италии.

Поклонники оценили образ Киркорова с иконами Девы Марии: "Совсем обезумел"
Фото: m.gazeta.ru

Недавно состоялось шоу Модного Дома Дома Dolce & Gabbana. Одним из гостей стал российский певец Филипп Киркоров. На мероприятие артист пришёл в рубашке с изображением Девы Марии. Фото с шоу певец опубликовал у себя в личном блоге, однако не все пользователи соцсетей оценили образ артиста. Некоторые из них отметили, что изображение икон на одежде — кощунство.

"Иконы на рубашках. Кощунство. Предательство. Зачем Пресвятую Деву клеить куда попало? Бога с вами нет, певец Киркоров. Обижаете всех-всех. Даже на джинсах лица Божьей Матери!" — написала под фото исполнителя подписчица.

Другая поклонница вспомнила в комментариях скандал с концертом Филиппа Киркорова, когда на сцене были использованы кресты в качестве декораций для танца.

"Совсем обезумел, образ Божией Матери одел, мало вопросов к нему о танцах на кресте", — подчеркнула она.

 

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Филипп Киркоров на показ моды Dolce Gabbana!
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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