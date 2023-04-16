Филипп Киркоров заявил о готовности отправить в зону СВО в колготках: "Меня ничем не испугаешь"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Филипп Киркоров заявил о готовности отравиться в зону СВО.

Напомним, ранее популярный юморист и шоумен Максим Галкин* на одном из своих выступлений пошутил над Филиппом Киркоровым.

«Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, то перемирие на несколько дней обеспечено», - заявил со сцены артист.

После этого выступления Филипп Киркоров долго не комментировал эту реплику, однако недавно репортёрам телеканала НТВ рассказал, что готов последовать совету Максима Галкина*, сравнив его с пророком.

"Ради сохранения мира, если надо, то пойду в колготках на передовую. Если это спасёт ситуацию. Меня ничем не испугаешь", - сказал Киркоров.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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