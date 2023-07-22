Кинорежиссёр Светлана Дружинина заявила, что осудивший СВО актёр Артур Смольянинов* вернётся в Россию

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Кинорежиссёр Светлана Дружинина выразила свои мысли относительно актёров, которые покинули Россию. Она полагает, что многие из них рано или поздно постараются вернуться, хотя на родине их, вероятно, не ждёт тёплый приём.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи" режиссёр предложила оставлять фильмы с такими актёрами, просто убирая их имена из титров. Например, она упомянула кинокартину "9 рота" и считает её хорошей, несмотря на то, что один из героев, Артур Смольянинов*, выехал за границу.

"Ну и пусть Артур Смольянинов* там себе гундит. Посмотрите, как он обмельчал, что он вытворяет. Может, он даже в гендерную политику скоро ударится", — заявила она.

Она высказала недовольство его поступками, а также предположила, что те, кто уехал, будут скучать по России и в конце концов захотят вернуться.

"Пока они нужны, чтобы там подлаивать, а потом будут не нужны. Куда им деваться. Я знаю, как многие возвращаются, потому что проели свои денежки", — отметила Дружинина.

Отметим, что Смольянинов* покинул Россию осенью 2022 года, перебравшись в США, а затем в Европу. В РФ его обвинили в дискредитации армии.

В настоящее время, предположительно, он проживает в Риге и изредка публикует сатирические стихи на своём YouTube-канале.

*Признан Минюстом РФ иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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