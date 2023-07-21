Актёры Юлия Пересильд и Михаил Тройник поехали отдыхать в Китай

Актриса Юлия Пересильд проводит отпуск в Китае.

Фото: eg.ru

Артистка рассказала поклонникам, что улетела в КНР вместе со своим возлюбленным Михаилом Тройником.

Пересильд призналась, что ранее и представить не могла, что окажется в Китае. По словам Юлии, ей очень интересно изучать другую культуру, язык и мировоззрение.

"Дней у нас не так много, поэтому программа насыщенная”, — написала звезда фильма "Вызов” под видео из отпуска в своих социальных сетях.

Свой роман Тройник и Пересильд перестали скрывать в ноябре прошлого года. Теперь артисты часто появляются вместе на различных премиях и кинопремьерах, а также публикуют совместные снимки в соцсетях.

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