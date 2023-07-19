Певица Наргиз заявила, что её работе мешала любовница продюсера Максима Фадеева

2:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В течение пяти лет Наргиз Закирова работала с Максимом Фадеевым, и это сотрудничество оказалось чрезвычайно успешным. Композитор написал для неё несколько песен, которые стали настоящими хитами. Среди них "Ты — моя нежность" и "Я не твоя". Они также совместно исполнили трек "Вдвоём".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Существовало распространённое мнение в светской тусовке, что между Наргиз и Фадеевым возникли романтические отношения. Однако артистка решила прояснить этот вопрос. Она подчеркнула, что во время их сотрудничества их отношения были исключительно профессиональными. Наргиз отрицает любовь к Фадееву и говорит, что воспринимала его исключительно как творческого партнёра, передаёт The Voicemag.

"Нам очень сильно мешали, мешала его любовница, мешала его помощница. Там какая-то была очень, очень сильная ревность, хотя отношений… У меня есть татуировка с Максом. Но романа с ним у меня не было", — разъяснила звезда.

Певица отметила, что поведение музыканта кажется схожим с поступками обидчивого мужчины, а не продюсера. Наргиз даже предположила, что Фадеев мог испытывать к ней романтические чувства.

"Он ведёт себя не как разорванный контрактом продюсер, а как разорванный мужчина. Он причинил мне боль очень глубоко. Может быть, он любил меня", — заявила Наргиз.

В августе 2019 года Фадеев расторг контракт с артисткой и запретил ей исполнять все песни, которые были записаны во время их сотрудничества. Тем не менее Наргиз заявила, что независимо от этого она будет продолжать петь песни на своих концертах. Она считает своё поведение этически оправданным, поскольку, по её словам, Фадеев обманул и превратил её жизнь в России в настоящий "ад".

"Все эти песни остаются в моём репертуаре. Он может запрещать что угодно на своей территории. Но здесь он ничего не может сделать. Эти песни очень любят, и я хочу, чтобы они продолжали жить", — рассказала певица.

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Наргиз и Максим Фадеев - "Вдвоём"