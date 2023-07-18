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Павлиашвили предупреждал Наргиз о месте со стороны Фадеева: "Беги от него. Будет мстить до конца дней"

1:15
Шоу-бизнес

Певица Наргиз Закирова рассказала, из-за чего прекратилось её сотрудничество с российским продюсером Максимом Фадеевым.

Павлиашвили предупреждал Наргиз о месте со стороны Фадеева: "Беги от него. Будет мстить до конца дней"
Фото: eg.ru

Напомним, в 2019 году Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Закировой, с которой в 2016 году выпустил совместный хит "Вдвоём". По словам Закировой, она хотела уехать из Москвы еще в 2018 году, поскольку взаимоотношения с продюсером становились напряжёнными. В частности, он вёл себя жёстко и требовательно, что сильно оказывало негативное влияние на артистку, отмечает она.

"У меня поседела вся голова, возникли проблемы со здоровьем, — призналась певица. — Мне сказали: "Фадеев будет мстить до конца дней. Будьте к этому готовы". Даже Сосо Павлиашвили говорил: "Беги от него", — поделилась Закирова в интервью Катерине Гордеевой* на YouTube-канале.

В настоящее время Наргиз Закирова проживает в родном Ташкенте и работает над новыми песнями. Недавно певица анонсировала выход новой композиции в её исполнении на украинском языке. 

*Признана Минюстом РФ иноагентом. 

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Максим Фадеев feat. Наргиз – Вдвоём
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Павлиашвили предупреждал Наргиз о месте со стороны Фадеева: "Беги от него. Будет мстить до конца дней"
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