Певица Наргиз Закирова рассказала, из-за чего прекратилось её сотрудничество с российским продюсером Максимом Фадеевым.
Напомним, в 2019 году Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Закировой, с которой в 2016 году выпустил совместный хит "Вдвоём". По словам Закировой, она хотела уехать из Москвы еще в 2018 году, поскольку взаимоотношения с продюсером становились напряжёнными. В частности, он вёл себя жёстко и требовательно, что сильно оказывало негативное влияние на артистку, отмечает она.
"У меня поседела вся голова, возникли проблемы со здоровьем, — призналась певица. — Мне сказали: "Фадеев будет мстить до конца дней. Будьте к этому готовы". Даже Сосо Павлиашвили говорил: "Беги от него", — поделилась Закирова в интервью Катерине Гордеевой* на YouTube-канале.
В настоящее время Наргиз Закирова проживает в родном Ташкенте и работает над новыми песнями. Недавно певица анонсировала выход новой композиции в её исполнении на украинском языке.
*Признана Минюстом РФ иноагентом.
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