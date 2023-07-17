Лена Темникова рассказала, куда пропала на целый год после СВО: "Я хотела, чтобы от меня чуть-чуть отдохнули"

Популярная певица Лена Темникова рассказала, куда пропала на целый год после начала СВО.

Фото: ria.ru

Напомним, в прошлом году после начала СВО Лена Темникова не появлялась на российских телеэкранах, а также не давала концерты. Поклонники гадали, куда пропала певица. Некоторые даже предполагали, что она могла уехать за границу. Эту тему артистка впервые прокомментировала лично, сообщает Daily.afisha.ru.

По словам Темниковой, она взяла творческую паузу, чтобы набраться сил и энергии. Артистка отметила, что она очень любит гастроли, но у неё случилось выгорание. Также эта пауза была дана для того, чтобы поклонники успели соскучиться по ней, добавила знаменитость.

"Если честно, я хотела, чтобы от меня чуть-чуть отдохнули. Так открыто я еще никогда об этом не говорила, я 20 лет на телике, и меня правда было очень много последние годы, осенние туры перетекали в весенние, и так по кругу", — поделилась певица.

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