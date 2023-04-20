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Директор Темниковой прокомментировал исчезновение артистки с кадров "Фабрики звёзд": "Не обращаем внимание на цензуру"

1:05
Шоу-бизнес

Концертный директор Елены Темниковой Табриз Шахиди прокомментировал неожиданное исчезновение артистки из кадров "Фабрики звёзд-2" в документальном фильме о проекте на телеканале МУЗ-ТВ.

Директор Темниковой прокомментировал исчезновение артистки с кадров "Фабрики звёзд": "Не обращаем внимание на цензуру"

По словам Шахиди, этот инцидент артистку мало волнует, поскольку она не нуждается в "невнятных упоминаниях" о ней. Также он отметил, это является цензурой.

"Елена — большой артист и не нуждается в невнятных упоминаниях, а мы не обращаем внимания на цензуру, связанную с интригами. Только время покажет, кто настоящий сильный артист, а кто настаивает на том, чтобы вырезать из программ конкурентов, чтобы вдруг не появились упоминания", — ответил изданию StarHit концертный директор певицы.

Напомним, ранее зрители увидели документальный фильм, приуроченный к 20-летию выпуска шоу "Фабрика Звёзд". Однако на кадрах со второго сезона проекта Темникова почему-то была забрюлена. Отмечалось, что это может быть связано с её антивоенной позицией.

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Елена Темникова - "Тайна"
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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