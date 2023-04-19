МУЗ-ТВ стёр Елену Темникову из архивных кадров "Фабрики звёзд" из-за её антивоенной позиции

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеканал МУЗ-ТВ к 20-летию проекта "Фабрика звёзд" выпустил фильм о шоу, однако участница второго сезона Елена Темникова была в нём забрюлена.

Как сообщает Telegram-канал "Русский шаффл", МУЗ-ТВ забрюлил Елену Темникову в фильме, посвященном 20-летнему юбилею проекта. На кадрах видно, что силуэт певицы размазан, как это делают в фильмах с запрещёнными изображениями.

Также в Telegram-канале сравнили оригинальные кадры съёмок, тем самым отметив, что упоминание Темниковой в речи её продюсера Максима Фадеева также отсутствует.

Отмечается, что такое решение телеканал принял в связи с антивоенной позицией артистки, которая осудила решение российской власти начать СВО.

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Елена Темникова - "Дальше всех" ("Беги") (Фабрика-2)