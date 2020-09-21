Елена Темникова купила котёнка за миллион рублей

Российская певица Елена Темникова, бывшая участница группы Serebro, поделилась с поклонниками радостной новостью: они с мужем завели нового домашнего питомца — саванну с маркировкой F1 по кличке Наоко.В столичных питомниках такой котёнок стоит 1-1,2 млн рублей.

Елена Темникова купила саванну (@lenatemnikovaofficial) pic.twitter.com/aWir24NBhy — Alex Ivanov (@samoe_vazhnoe_1) September 21, 2020

Темникова отметила, что к вопросу поиска домашнего питомца она подошла со всей ответственностью. Сначала певица в течение нескольких дней изучала породы, в результате решила остановиться на саванне. Так как это очень редкая порода, то им с мужем пришлось потратить немало времени, чтобы найти подходящий питомник.

По словам артистки, их котёнок — просто "реактивный самолёт". Он пока не хочет позировать, поэтому на странице звезды в Instagram пока нет красивых фото с новым питомцем.

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