"Бойкая, очень ревнивая": Николай Цискаридзе показал свою кошку Тяпу

Звезда балета Николай Цискаридзе опубликовал на своей странице в Instagram фотографию со своей "дамой сердца", с которой живет уже 16 лет.

Оказывается, у Цискаридзе есть домашний питомец — это кошка по кличке Тяпа.

Он сообщил, что 16 лет назад он принес домой маленького котенка, которые со временем превратился в красивую кошку.

Артист называет Тяпу настоящей "хозяйкой дома".

"А она по-прежнему шустрая, бойкая, очень ревнивая, умная, наблюдательная, одним словом, настоящая хозяйка дома!", — написал артист.

Стоит отметить, что 46-летний Николай Цискаридзе тщательное скрывает от общественности свою личную жизнь. Известно, что он не был женат. Также его никогда не видели на публике в сопровождении возлюбленной. Поклонники артиста не знают, свободно ли сердце их кумира или нет.

45-летний артист балета никогда не был женат. Кроме того, он никогда не появлялся на публике в компании своих возлюбленных. До сих пор поклонникам не известно, свободно ли сердце их любимого артиста.

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