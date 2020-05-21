Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

"Бойкая, очень ревнивая": Николай Цискаридзе показал свою кошку Тяпу

Шоу-бизнес

Звезда балета Николай Цискаридзе опубликовал на своей странице в Instagram фотографию со своей "дамой сердца", с которой живет уже 16 лет.

Оказывается, у Цискаридзе есть домашний питомец — это кошка по кличке Тяпа.

Он сообщил, что 16 лет назад он принес домой маленького котенка, которые со временем превратился в красивую кошку.

Артист называет  Тяпу настоящей "хозяйкой дома".

"А она по-прежнему шустрая, бойкая, очень ревнивая, умная, наблюдательная, одним словом, настоящая хозяйка дома!", — написал артист.

Стоит отметить, что 46-летний Николай Цискаридзе тщательное скрывает от общественности свою личную жизнь. Известно, что он не был женат. Также его никогда не видели на публике в сопровождении возлюбленной. Поклонники артиста не знают, свободно ли сердце их кумира или нет.

45-летний артист балета никогда не был женат. Кроме того, он никогда не появлялся на публике в компании своих возлюбленных. До сих пор поклонникам не известно, свободно ли сердце их любимого артиста.

Ранее "Правда.Ру" писала о животных, которые завоевали сердца звезд.

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы балет шоу-бизнес николай цискаридзе
Новости Все >
66-летний Борис Моисеев теряет память
"Бойкая, очень ревнивая": Николай Цискаридзе показал свою кошку Тяпу
В Совфеде предложили закрепить в законе понятие "самоизоляция"
Минобороны перебрасывает в Дагестан два полевых госпиталя
В Башкирии мужчина ограбил дом в присутствии ребенка
В Москве с 25 мая заработают сервисы каршеринга
В Ингушетии чиновник осужден за махинации с земельными участками
В Москве с понедельника заработают МФЦ
МИД РФ обвиняет США в установлении морской блокады Венесуэлы
ЛНА показала видео переброски в Ливию турецкого вооружения
Последние материалы
Книгоиздатели оценили потери из-за COVID-19 в миллиарды рублей
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
66-летний Борис Моисеев теряет память
Владелица соболя не рекомендует заводить этого зверя в квартире
Все, что нужно знать о том, как переваривается разная пища
"Бойкая, очень ревнивая": Николай Цискаридзе показал свою кошку Тяпу
В Совфеде предложили закрепить в законе понятие "самоизоляция"
Минобороны перебрасывает в Дагестан два полевых госпиталя
В Башкирии мужчина ограбил дом в присутствии ребенка
В Москве с 25 мая заработают сервисы каршеринга
Популярное
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа

Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.

Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Мир. Новости мира
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Общество
Россияне назвали самые унизительные профессии
Экспертное мнение
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Василий Амирджанов Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок Василий Амирджанов Любовь Степушова Болгария выступила против интеграции Украины в ЕС и НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Астероиды оставили шанс землянам, но ненадолго Игорь Буккер
Комментарии
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Бурджанадзе: в примирении грузинских территорий нужна рука России
МИД РФ обвиняет США в установлении морской блокады Венесуэлы
Фиаско неизбежно? Трампу прогнозируют "историческое поражение"
Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ
Украина в ООН требует "доступ в Крым" и освобождения толпы уголовников
Москвичей будут штрафовать за ношение одной перчатки
Юрист рассказал, заплатит ли Китай США $9 трлн долларов за пандемию
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему
Юрист рассказал, заплатит ли Китай США $9 трлн долларов за пандемию
Юрист рассказал, заплатит ли Китай США $9 трлн долларов за пандемию
Юрист рассказал, заплатит ли Китай США $9 трлн долларов за пандемию
Фиаско неизбежно? Трампу прогнозируют "историческое поражение"
Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему
Юрист рассказал, заплатит ли Китай США $9 трлн долларов за пандемию
Без сэров и пэров: Жириновский предложил упразднить Совфед
Бурджанадзе: в примирении грузинских территорий нужна рука России
Юрист рассказал, заплатит ли Китай США $9 трлн долларов за пандемию
Украина в ООН требует "доступ в Крым" и освобождения толпы уголовников
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ