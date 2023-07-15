Лариса Гузеева отчитала подписчиков соцсети за критику её дочери: "Почему вас это волнует?"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева ответила на критику пользователей Сети в адрес её дочери Ольги Бухаровой.

В настоящее время Лариса Гузеева отдыхает в Болгарии вместе со своей дочерью Ольгой Бухаровой и собачкой Жужей. Артистка активно делится фото и видео с отдыха в своих соцсетях. Так, она недавно опубликовала фото дочери вместе с собачкой, подписав под снимком: "Мои девочки. Только любовь. Только любовь".

В комментариях к публикации некоторые подписчики возмутились наличием пирсинга в носу у Ольги, на что Гузеева в свойственной ей резкой манере заступилась за дочь.

"А почему это вас волнует? Просто интересно. Ну есть и есть. Надоест, повзрослеет — снимет", — ответила она.

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