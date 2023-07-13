Лариса Гузеева сняла Леру Кудрявцеву со своей мамой в Болгарии на празднике общей знакомой

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась в соцсетях видео, на котором запечатлела Леру Кудрявцевой со своей мамой за границей.

Фото: teleprogramma.pro

В своём личном блоге Лариса Гузеева показала кадры с празднования дня рождения общей с Лерой Кудрявцевой знакомой в Болгарии. Напомним, в настоящее время Гузеева находится в отпуске перед возвращением программы "Давай поженимся!" на Первый канал.

Лера Кудрявцева не раз признавалась, что очень трепетно относится к своей 81-летней маме и 59-летней сестре. В настоящее время мама телеведущей учится заново ходить после инсульта.

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