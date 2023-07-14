В Сети раскритиковали певицу Лайму Вайкуле за слова о музыкальных способностях SHAMAN

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле вызвала негодование в Сети своими высказываниями о российском музыканте SHAMAN (Ярославе Дронове). На своем YouTube-канале она заявила, что артист не поёт, а кричит, и не передаёт эмоции в своих треках.

Фото: ria.ru

Высказывания певицы вызвали возмущение среди пользователей. Многие заступились за Дронова и назвали Вайкуле завистницей.

Некоторые посчитали, что она не обладает талантом и любит скрипучие голоса.

"Зависть — плохое чувство, особенно в старости. Старость должна приходить вместе с мудростью", — возмутился один из пользователей. "Завидует бабушка. Столько внимания, зрителей, денег и мимо неё", — высказался ещё один.

Некоторые посчитали, что Вайкуле никому не нужна без России.

Это не первый раз, когда певица критикует SHAMAN. Несколько месяцев назад она оскорбила его в интервью и назвала стариком из-за его патриотического репертуара.

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SHAMAN — "Я русский"