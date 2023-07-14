Латвийская певица Лайма Вайкуле вызвала негодование в Сети своими высказываниями о российском музыканте SHAMAN (Ярославе Дронове). На своем YouTube-канале она заявила, что артист не поёт, а кричит, и не передаёт эмоции в своих треках.
Высказывания певицы вызвали возмущение среди пользователей. Многие заступились за Дронова и назвали Вайкуле завистницей.
Некоторые посчитали, что она не обладает талантом и любит скрипучие голоса.
"Зависть — плохое чувство, особенно в старости. Старость должна приходить вместе с мудростью", — возмутился один из пользователей.
"Завидует бабушка. Столько внимания, зрителей, денег и мимо неё", — высказался ещё один.
Некоторые посчитали, что Вайкуле никому не нужна без России.
Это не первый раз, когда певица критикует SHAMAN. Несколько месяцев назад она оскорбила его в интервью и назвала стариком из-за его патриотического репертуара.
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