Певица Лайма Вайкуле раскритиковала музыканта SHAMAN за манеру исполнения песен

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Певица Лайма Вайкуле выразила критику в адрес музыканта SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом сообщает StarHit.

Фото: dzen.ru/a/Y6X-HqiGQAmPnVNW

В своих высказываниях артистка отметила, что в поп-музыке основным является чувственность и электричество, исходящее от композиции. В качестве примеров успешных исполнительниц она упомянула британскую певицу Эми Уайнхаус, которая раскрывала свою душу, не крича, а также Тину Тернер, исполнившую песню "The Best". Вайкуле считает, что в их музыке сочетаются звук, манера исполнения, характер и личные переживания певиц.

"Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орёт себе и всё. Я всегда говорю, музыка — не спорт. Тут не надо состязаться. Кто громче, кто тянет длиннее ноту", — раскритиковала артистка певца.

Также Вайкуле высказалась о фронтмене группы "Ленинград" Сергее Шнурове, подчеркнув, что не является его поклонницей и не испытывает к нему уважения.

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SHAMAN — "Мёд"