Продюсер Дмитрий Ашуров: фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале не спасёт приезд Аллы Пугачёвой

1:43 Your browser does not support the audio element. Культура

Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле, запланированный на ближайшие недели, столкнулся с непредвиденными проблемами. Несмотря на активную продажу билетов на мероприятие, множество приглашённых артистов до сих пор не подтвердили своё участие. Об этом пишет портал Woman. ru.

Фото: Instagram Лаймы Вайкуле

Один из главных хэдлайнеров фестиваля Алла Пугачёва пока не подтвердила своё появление на сцене. По мере приближения даты проведения фестиваля всё больше артистов, включая Семёна Слепакова*, Андрея Макаревича* и Максима Галкина* строят планы, не связанные с выступлением в Юрмале. Единственным подтверждённым представителем шоу-бизнеса на данный момент остаётся Андрей Данилко.

Даже если Пугачёва решит присутствовать на фестивале, это, вероятно, не сможет исправить ситуацию. Продюсер Дмитрий Ашуров считает, что Примадонна является ключевым артистом, ради которого зрители приходят на мероприятие. Однако интерес к фестивалю Вайкуле значительно снизился. Организаторам теперь сложно привлечь внимание и инвестиции спонсоров.

"Пугачёва — уже давно не тот формат, она не спасёт никакое мероприятие. Она давно никому не нужна, так что никакие крупные деньги и спонсоры на её имя не пойдут. Деньги организаторам идут от спонсоров мероприятия. А тут Лайма может вылететь в трубу", — говорит Ашуров.

Собранные средства не покрывают и половину расходов. Эта ситуация вызывает серьёзные сомнения в будущем фестиваля Вайкуле.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.