Роза Сябитова лично подтвердила своё возвращение в шоу "Давай поженимся!" в качестве ведущей

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая, народная сваха Роза Сябитова в беседе с Pravda.Ru подтвердила своё участие в новом сезоне популярного шоу "Давай поженимся!"

Фото: ria.ru

Роза Сябитова впервые лично подтвердила своё участие в качестве одной из ведущих передачи. Недавно о своём участии рассказала её коллега Лариса Гузеева.

"Я приглашена в качестве ведущей вместе с Ларисой. Что будет в новом сезоне, не знаю. Будут герои, будут истории про любовь, будет много интересного, потому что я всё время, когда мы стояли на паузе, говорила о том, что мы ввернёмся, напоминала нашим зрителям о программе", — рассказала Сябитова.

Также главная сваха России отметила, что она очень рада возвращению шоу в эфир, в особенности сейчас, "когда нужна семья, любовь".

Напомним, после начала СВО с эфира Первого канала передача "Давай поженимся!" была снята. Недавно гендиректор канала Константин Эрнст официально объявил, что спустя 1,5 года шоу снова вернётся на телевизионные экраны.

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Лариса Гузееваприкалывается над Розой. "Давай Поженимся!"