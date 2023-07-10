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Жена Евгения Петросяна объяснила, почему редко носит мини

0:46
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, почему не носит короткие вещи.

Жена Евгения Петросяна объяснила, почему редко носит мини
Фото: smotrim.ru

Жена Евгения Петросяна призналась, что не надевает мини из-за некой особенности своего тела. Однако уточнять, о чём идёт речь, Татьяна не стала.

"Я всегда одеваюсь так, как мне комфортно. Мне никто не запрещает надевать короткие вещи, просто удобство для меня — это длина миди. Я не пытаюсь скрыть безобразные толстые ноги. Есть у меня одна особенность, но о ней точно никому знать не нужно", — заявила она в видео, которое разместила в своих социальных сетях.

Ранее Брухунова отмечала, что довольна своим отражением в зеркале и не намерена стремиться к мировым стандартам красоты.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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